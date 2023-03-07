Для ботанического сада в Ингушетии выделен земельный участок площадью около 60 тыс. квадратных метров

Он напомнил, что в минувшем году к нему обратилась ректор вуза Фатима Албакова с просьбой помочь с организацией ботанического сада на базе университета.

По словам Калиматова, через пару месяцев специалисты приступят к строительству необходимой инфраструктуры.

«Обговорили, что уход за садом будут проводить специально обученные биологи. Ботанический сад станет научно-исследовательским и культурно-просветительским учреждением, важной исследовательской площадкой, студенческим научным центром, также и замечательным подарком для населения республики. Уверен, что после его открытия сад смогут посещать также и туристы», — отметил Глава.

«Задачей руководства вуза станет сбор уникальных растений на территории ботанического сада, каких нет на территории Северного Кавказа. В планах университета строительство нового студенческого городка, который будет связан сетью учебно-лабораторных корпусов, студенческим общежитием и другими важными инфраструктурными объектами», — добавил руководитель субъекта.

Ранее в интервью ТАСС Албакова рассказала, что на территории сада высадят сотни деревьев, экзотических цветов и кустарников, множество троп будут пересекать ручьи с диковинными рыбами и другой живностью. Проект будет реализован к 2027 году.

«Впереди много работ и забот, все они в радость. В настоящее время с Главой республики Махмудом-Али Калиматовым обсуждается вопрос о выделении еще одного участка под строительство современного университетского кампуса», — сказала ректор.