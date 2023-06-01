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Для детей участников СВО в Ингушетии организовали игры «Богатырские забавы»

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Для детей участников специальной военной операции ОНФ в Ингушетии совместно с региональным движением «Юнармия» организовал спортивные игры «Богатырские забавы».

Мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, проходило в парке культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе в городе воинской славы Малгобеке.

«Желание добиться победы и спортивный задор захватывали малышей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Они соревновались на силу и скорость, выясняли кто самый ловкий и сообразительный», — отметила сопредседатель Народного фронта в республике Мадина Богатырева.

Самых активных участников конкурса наградили различные призами.

«Поздравляем с Днем защиты детей. Пусть наши дети всегда остаются веселыми и жизнерадостными, пусть они чувствуют только любовь и поддержку от своих родителей. Хочется, чтобы все они были счастливы, а небо над головой всегда было мирным», — от всех представителей ОНФ в регионе пожелала Богатырева.

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