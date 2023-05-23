ЖКХ

Для доведения тарифов на ЖКУ до экономически обоснованного уровня Ингушетия получит субсидии

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По поручению премьер-министра Михаила Мишустина Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия из резервного фонда правительства России получат более 930 млн рублей на поддержку в поэтапной реализации мер по доведению коммунальных тарифов до экономически обоснованного уровня.

В пресс-службе Главы и правительства республики напомнили, что названные регионы СКФО вошли в пилотный проект по созданию единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ. Выделенные средства направят на компенсацию потребителям разницы в тарифах на время переходного периода. Правительство России планирует продлить указанные меры до 2027 года — на этот счет также есть поручение Мишустина. Дополнительное финансирование для компенсации принимаемых тарифных решений будет предусмотрено в федеральном бюджете.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов выразил благодарность правительству России за выбор Ингушетии в качестве одного из трех субъектов, включенных в пилотный проект.

«Мероприятия, предусмотренные республиканской Программой устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, внушают уверенность в том, что мы в ближайшее время сможем обеспечить качественным и бесперебойным водоснабжением жителей республики. Как следствие, ожидаем и увеличения сборов за потребленные жилищно-коммунальные услуги в республике, а также консолидации активов предприятий на территории региона», — отметил Калиматов.

Отметим, что решение о создании Единого регионального оператора было связано с необходимостью стабилизации экономического состояния коммунальной отрасли в регионах. В Ингушетии структура частично уже сформирована. Ранее региону было выделено более 79 млн рублей на выполнение работ, необходимых для своевременного выхода на экономически обоснованный коммунальный тариф. За счет этой разовой субсидии удалось выполнить ряд задач.

В частности, актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения, выполнить кадастровые работы для получения паспортов на объекты в срок до 25 мая текущего года. На сегодняшний день выполнены работы по разработке зон санитарной охраны водозаборов подземных вод хозяйственно-питьевого назначения и многое другое. Кроме того, до конца мая единым оператором будет завершена работа по разработке инвестиционной программы и обоснования тарифной заявки.

Также на данном этапе завершены работы по инвентаризации и техническому обследованию водохозяйственного комплекса республики, находящегося как на балансе ГУП «ИнгушрегионВодоканал», так и в муниципальных образованиях.

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