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Для Ингушетии и КЧР разработают проекты в сфере туризма и перевозок

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Для Ингушетии и Карачаево-Черкесии разработают проекты в сфере туризма и перевозок. Такое поручение ведомствам и главам регионов дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по социально-экономическому развитию регионов Северо-Кавказского федерального округа

В рамках совещания Новаку были представлены разработанные регионами совместно с ведомствами приоритетные проекты для включения в модели экономического развития Северного Кавказа. Эта работа ведется в рамках исполнения поручения премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба правительства России.

По итогам совещания заместитель главы правительства поручил продолжить доработку приоритетных проектов экономического развития, в том числе дополнить модели Карачаево-Черкесии и Ингушетии приоритетными проектами в сфере туризма и перевозок.

Он отметил, что такие проекты являются важными с точки зрения влияния на качественные показатели жизни населения в регионах СКФО, на экономику и развитие бизнес-климата в субъектах.

«Со стороны правительства мы продолжим оказывать поддержку каждому из регионов, который принимает активное участие в формировании собственных моделей развития и ставит перед собой амбициозные цели по повышению уровня социально-экономического развития», — подчеркнул Новак.

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