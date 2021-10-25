Для Ингушетии и КЧР разработают проекты в сфере туризма и перевозок

В рамках совещания Новаку были представлены разработанные регионами совместно с ведомствами приоритетные проекты для включения в модели экономического развития Северного Кавказа. Эта работа ведется в рамках исполнения поручения премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба правительства России.

По итогам совещания заместитель главы правительства поручил продолжить доработку приоритетных проектов экономического развития, в том числе дополнить модели Карачаево-Черкесии и Ингушетии приоритетными проектами в сфере туризма и перевозок.

Он отметил, что такие проекты являются важными с точки зрения влияния на качественные показатели жизни населения в регионах СКФО, на экономику и развитие бизнес-климата в субъектах.

«Со стороны правительства мы продолжим оказывать поддержку каждому из регионов, который принимает активное участие в формировании собственных моделей развития и ставит перед собой амбициозные цели по повышению уровня социально-экономического развития», — подчеркнул Новак.