Для курсантов Горского кадетского корпуса в Ингушетии провели занятия по огневой подготовке

Отмечается, что кадеты не только отрабатывали упражнения учебных стрельб, но и обновили знания по материальной части, приёмы и правила стрельбы, а также меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами.

По словам организаторов мероприятия, подобные практические занятия будут

проводиться регулярно.