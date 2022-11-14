Для курсантов Горского кадетского корпуса в Ингушетии провели занятия по огневой подготовке
На полигоне мотострелкового полка, дислоцирующегося в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии, провели занятия по огневой подготовке для курсантов Горского кадетского корпуса имени Абдулы Цароева.
Отмечается, что кадеты не только отрабатывали упражнения учебных стрельб, но и обновили знания по материальной части, приёмы и правила стрельбы, а также меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами.
По словам организаторов мероприятия, подобные практические занятия будут
проводиться регулярно.