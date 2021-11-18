Экология

Для лесовосстановления на общей площади свыше 2,5 тыс. га Ингушетии необходимо 100 млн руб.

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Властям Ингушетии, в соответствии с национальными целями, необходимо обеспечить к 2024 году 100% баланс в сохранении лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений.

Об этом сообщил вице-премьер — министр природных ресурсов и экологии республики Магомед Евлоев в ходе заседания комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Совете Федерации.

По его словам, в настоящее время в регионе остро стоит вопрос лесовосстановления на общей площади свыше 2,5 тыс. гектаров, что требует большого количества посадочного материала (саженцев) на сумму более 100 млн рублей. Выделение их из республиканского бюджета не представляется возможным из-за острой нехватки средств.

«Просил бы поддержать республику и оказать помощь финансированием в размере 100 млн руб. на приобретение саженцев для лесовосстановления в рамках федерального проекта «Сохранение леса» национального проекта «Экология»», — обратился Евлоев к сенаторам и членам федерального правительства.

Руководитель профильного комитета Алексей Майоров, заслушав доклад вице-премьера, отметил, что в регионе проводится большая работа в экологическом направлении.

В свою очередь директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России Андрей Грибенников также отметил успехи в сохранении экологии в Ингушетии и поблагодарил руководство региона за проделанную работу.

«Мы поддерживаем просьбу региона о выделении средств не только на приобретение посадочного материала, но и на развитие собственного питомника», — заявил представитель федерального экологического ведомства, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

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