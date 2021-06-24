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Для ликвидации двухсменки в Ингушетии до конца года приведут в порядок 22 школы

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В Ингушетии до конца 2021 года построят и реконструируют более двух десятков школ, чтобы ликвидировать в регионе двухсменку, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«В республике в рамках реализации нацпроекта «Образование» и госпрограммы «Развитие сферы строительства, архитектуры и ЖКХ» до 2022 года планируется строительство и реконструкция 22 школ общей мощностью 15 тыс. 254 ученических места», — говорится в сообщении.

Также по результатам конкурсного отбора в Минпросвещения РФ региону одобрена заявка на строительство шести общеобразовательных организаций, помимо этого, региональные власти намерены возвести 13 новых детских садов, добавили в пресс-службе.

Отметим, что национальный проект «Образование» был утвержден Президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта — 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватывает период с 2019 до 2024 года.

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