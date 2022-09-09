Деньги

Для новой 500-рублевой купюры выберут достопримечательности Северного Кавказа

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Эксперты Центробанка подготовят список достопримечательностей Пятигорска и СКФО, которые могут быть изображены на 500-рублевой банкноте, которую выпустят в 2024 году.

«Выбор символов для художественного оформления банкнот — непростая, но интересная и творческая задача. Изображение на банкноте, с одной стороны, должно отображать уникальность региона, а с другой — являться объединяющим символом всех народов, живущих в федеральном округе», — отметил на заседании экспертной группы заместитель председателя Банка России Сергей Белов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ЦБ.

Отмечается, что члены экспертной группы направят в регулятор свои предложения по символам, которые могут быть изображены на новой банкноте. Окончательное решение примет совет директоров Центробанка.

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