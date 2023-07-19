Актуально

Для обеспечения водой жителей Малгобека срочно выделят средства из фонда развития Ингушетии

0

В связи со сложившейся во вторник ситуацией по водоснабжению в городе Малгобеке по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова создана правительственная комиссия. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Для выхода из ситуации будут закуплены два центробежных насоса. Ведутся переговоры с заводами-изготовителями, которые в максимально сжатые сроки изготовят и поставят нам в республику оборудование. Это дефицитная продукция, очень сложно ее приобрести, завод начинает сборку только после предварительной оплаты. В связи с этим поручил в срочном порядке выделить средства из Национального фонда развития Ингушетии», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что для властей было важно в первую очередь обеспечить городскую больницу и в экстренном порядке был обеспечен ее подвоз.

«На данный момент удалось отремонтировать один из насосов и частично решить проблему. После замены оборудования ситуация стабилизируется», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что в связи с аварией на насосной станции жители Малгобека на протяжении трех дней оставались без воды, в городе ввели режим ЧС.

Причина отсутствия холодного водоснабжения на территории муниципалитета заключалась в выходе из строя двух насосов на водозаборе в сельском поселении Вежарий.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Продолжается прием работ на журналистский конкурс «СМИротворец-2023»
В Ингушетии водитель иномарки погиб при столкновении с деревом
Ингушское УФАС России возбудило дело в отношении МУП «Малгобек-Водоканал»
В Малгобекском районе Ингушетии обсудили проведение муниципальных выборов
В Ингушетии объявили имена шести стобалльников ЕГЭ по биологии
В лесах Ингушетии проведут инвентаризацию фонда лесовосстановления
В сельском поселении Долаково Ингушетии прошел показ документального фильма «Путь в никуда»
В Ингушетии индекс потребительских цен в июне составил чуть более 100%
Спасатели продолжают искать в лесу пропавшего 16 июля жителя села Сурхахи Ингушетии
В Ингушетии прошел шахматный турнир в рамках спортивного марафона «Сила России»
Ингушский борец Акромат Шакриев примет участие в учебно-тренировочном сборе в составе национальной сборной

Главное

Яндекс.Метрика

 