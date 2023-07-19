Для обеспечения водой жителей Малгобека срочно выделят средства из фонда развития Ингушетии

«Для выхода из ситуации будут закуплены два центробежных насоса. Ведутся переговоры с заводами-изготовителями, которые в максимально сжатые сроки изготовят и поставят нам в республику оборудование. Это дефицитная продукция, очень сложно ее приобрести, завод начинает сборку только после предварительной оплаты. В связи с этим поручил в срочном порядке выделить средства из Национального фонда развития Ингушетии», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что для властей было важно в первую очередь обеспечить городскую больницу и в экстренном порядке был обеспечен ее подвоз.

«На данный момент удалось отремонтировать один из насосов и частично решить проблему. После замены оборудования ситуация стабилизируется», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что в связи с аварией на насосной станции жители Малгобека на протяжении трех дней оставались без воды, в городе ввели режим ЧС.

Причина отсутствия холодного водоснабжения на территории муниципалитета заключалась в выходе из строя двух насосов на водозаборе в сельском поселении Вежарий.