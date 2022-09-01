Для обеспечения водой жителей МКД в городе Назрани Ингушетии установили насос

В городе Назрани Ингушетии завершилась работа по расконсервации скважины и установке насоса в «105 массиве» для обеспечения водой жителей многоквартирного дома.

Ранее, жители МКД № 19 обратились к мэру города Урусхану Евлоеву с просьбой о решении их проблемы.

Градоначальником были даны поручения главе центрального административного округа Руслану Оздоеву и начальнику Назрановского участка «ИнгушрегионВодоканала» Ахмеду Мальсагову в кратчайшие сроки заказать необходимое оборудование и исправить ситуацию.

Работа завершена. В МКД будут направлены специалисты, чтобы проверить поступление воды в квартиры на верхних этажах, сообщается в Телеграм-канале администрации Назрани.