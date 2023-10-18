Для посещения кладбищ бывшими жителями Ингушетии приобретен комфортабельный автобус

«Мы обратили внимание и на то, что много людей, которые раньше проживали в этих местах, хотят приехать на могилы своих родственников. Но из-за определенных трудностей это не всегда бывает возможным. Поэтому Микаил Гуцериев приобрел современный и комфортабельный автобус, который будет использоваться для доставки всех желающих приехать в Ингушетию для посещения могил своих родственников», — отметил руководитель субъекта, после посещения реконструированных мусульманских и христианских кладбищ в сельских поселениях Троицкое и Нестеровское Сунженского района.

Напомним, что обновление десятков кладбищ в регионе ведется в рамках ранее достигнутых договоренностей межу Главой республики и основателем фонда «Сафмар».

«Это очень благородное и очень значимое дело, я благодарен за это Микаилу Сафарбековичу. Планируем, что все кладбища нашей республики постепенно приведем в порядок. Это крайне важно. Дети, внуки, правнуки, племянники похороненных здесь людей имеют полное право прийти на могилы своих родственников, предков, отдать им дань уважения и памяти», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Глава добавил, что уважительное отношение к памяти предков — это важная традиция.