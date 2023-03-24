Для предпринимателей Ингушетии расширяют возможности онлайн-продвижения бизнеса

Для увеличения собственного рекламного бюджета ИП и юридическим лицам нужно до 30 апреля текущего года обратиться в Центры «Мой бизнес», действующие во всех регионах страны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

С помощью специалистов Центров предприниматели, ранее не пользовавшиеся продвижением товаров и услуг на платформе, смогут активировать специальный купон. При дальнейшем внесении на счет личного кабинета от 500 до 5 тыс. рублей сумма удвоится. Также можно подать онлайн-заявку на участие в программе — консультант Центра «Мой бизнес» проверит соответствие предпринимателя условиям акции и направит купон.

При помощи увеличенного рекламного бюджета МСП смогут продвигать сообщества ВКонтакте, сайты, приложения, интернет-магазины и лид-формы. В пилотном режиме программа успешно зарекомендовала себя у предпринимателей регионов.

«Программа с VK была запущена в прошлом году. В ней приняли участие предприниматели 85-ти регионов России. Мера поддержки позволила предпринимателям сэкономить в общей сложности почти 20 млн рублей на продвижении. Отмечу, что мы наблюдаем прирост числа субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в торговле онлайн. Показатель составил 1 300% в 2022 году по сравнению с 2019-м. Это говорит о том, что меры поддержки в сфере интернет-торговли и продвижения попадают в запрос бизнес-сообщества. Теперь наша программа расширена на новую рекламную платформу, что повысит и число участников, и возможности предпринимателей», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Также в рамках совместной программы пройдут обучающие вебинары, на которых можно пошагово научиться развивать и продвигать бизнес в интернете, узнать об эффективных инструментах и частых ошибках. Обучающие вебинары проходят на федеральной странице «Мой бизнес» ВКонтакте.

Помимо этого, с февраля текущего года в центрах «Мой бизнес» предпринимателям доступна программа по выходу на маркетплейсы, а для социальных предпринимателей действует программа по получению пакетов бесплатных вакансий для размещения на рекрутинговой платформе. Узнать адрес и контакты ближайшего к вам центра «Мой бизнес» вы можете на портале мойбизнес. рф.