Для приобретения жилья детям-сиротам выделят средства из Национального фонда развития Ингушетии

«Данная инициатива была поддержана руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым», — сообщил Сластенин.

В пресс-службе Главы и правительства Ингушетии рассказали, что на очередном совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот, оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года, о ходе работы отчитались представители муниципалитетов. В городах Карабулаке и Назрани нашлось несколько квартир. В остальных районах и городах все еще идет поиск жилья.

На сегодня заключено 10 контрактов, приобретены 5 однокомнатных квартир. Остается приобрести 33 квартиры.

Премьер-министр напомнил о важности вопроса и поручил до конца недели представить максимальное количество подходящих жилых помещений.

«Вы все знаете, что сейчас — это одна из главнейших задач и времени совсем мало. Активизируйте все свои ресурсы, проанализируйте вторичный рынок в том числе. Ранее Магомед Евлоев (вице-премьер — ред.) говорил и сегодня повторюсь: площадь не имеет принципиального значения, главное, чтобы она не была меньше установленных значений, разница будет оплачена при поддержке Фонда Национального развития Ингушетии. Мы не допустим, чтобы эти дети-сироты остались без жилья», — отметил Сластенин.

Он также поставил задачу Минстрою и главам муниципальным образований проработать вопрос на последующие годы по заказу квартир обозначенного типа, а также Минимуществу определить земельные участки для их строительства.

Напомним, что отсутствие на первичном и вторичном рынке жилых помещений площадью 33 кв. м, установленных в качестве нормы социального жилья, а также несоответствие рыночной стоимости реальным ценам на первичном и вторичном рынках региона препятствуют решению ситуации. Так, показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствии с приказом Минстроя России составляет 32,4 тыс. рублей, что не совпадает с реальными ценами.