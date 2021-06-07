ГИА

Для проведения ГИА в школах Ингушетии развернуто 8 экзаменационных пунктов

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Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходит в Ингушетии в период с 31 мая по 2 июля в 8 пунктах (2366 участников), в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — в период с 25 мая по 10 июня в 3 пунктах, включая пункт на дому (всего 332 участника), сообщила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова в ходе совещания в правительстве региона.

«Все пункты оборудованы системой видеонаблюдения в режиме онлайн, средствами подавления сигналов подвижной связи, обеспечены ручными и стационарными металлоискателями. В целях обеспечения безопасности и предотвращения фактов нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации организовано взаимодействие с МВД и МЧС по региону, министерством здравоохранения, Ингушским филиалом МРСК, «Ростелекомом», органами местного самоуправления. Экзамены проходят с применением новых технологий — передачей экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по интернету и их сканированием в аудиториях ППЭ», — сказала Эсет Бокова.

Министр также рассказала об организационных результатах завершившихся к настоящему моменту испытаний, отметив деятельность ситуационного информационного центра, где осуществляется видеонаблюдение онлайн по выявлению нарушений порядка проведения ЕГЭ.

«Апелляционная комиссия в текущем году работает в очном и дистанционном формате по выбору апеллянта, с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических правил», — добавила она, актуализировав также номер горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.

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