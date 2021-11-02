Для сбалансирования бюджета в текущем году Ингушетии выделят 1 млрд рублей

«Выделить в 2021 году Минфину России в целях предоставления бюджету Республики Ингушетия дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов России и местных бюджетов» госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными муниципальными и финансами» бюджетные ассигнования в размере 1000000 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», - говорится в документе.

Также в распоряжении Минфину России поручили осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых средств.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. В начале 2021 года объем долговых обязательств бюджета республики сократился с 11,8 млрд рублей до 7,4 млрд рублей, в том числе общий объем кредиторской задолженности сократился с 5,8 млрд рублей до 3,8 млрд рублей. А избавиться от мер бюджетного принуждения и выплатить долг в 1,6 млрд рублей власти региона планируют в 2022 году, отмечает ТАСС.