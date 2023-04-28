Для школьников Ингушетии провели экскурсию на подстанцию имени участника ВОВ Хамида Котиева

В пресс-службе компании напомнили, что в 2020 году — в канун 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне — «Россети Северный Кавказ» увековечили имя участника Великой Отечественной войны, майора Хамида Котиева в названии одного из ключевых питающих центров Сунженского района.

«Уже три года свет, который загорается в домах тысяч жителей сельских поселений Алхасты, Нестеровское, Берд-Юрт, Аршты и Чемульга носит имя майора Хамида Котиева, — рассказал мастер службы подстанций Магомед Горчханов, обращаясь к детям. — Хамида Биботовича уже нет с нами. Но мы помним его путь и подвиг. И всегда будем благодарны за отвагу, великодушие, пример и гордость».

Хамид Биботович родился весной 1904 года в предгорном селении Мужичи. Четырнадцатилетним подростком ушел в Красную армию добровольцем. Полный юношеской отваги и отчаянной храбрости, Хамид участвовал в боях партизанского отряда. Затем красноармеец Котиев становится кадровым офицером, получив необходимые знания и навыки в Краснодарской кавалерийской школе и пройдя подготовку в Окружной военной политической школе СКВО.

С 1938 года до окончания Великой Отечественной войны Хамид Биботович отважно служил на должностях комиссара военкомата г. Георгиевска, командира отдельного эскадрона, помощника начальника оперативного отдела командира отдельного армейского отряда, заместителя командира полка по строевой части. Хамид Котиев много раз участвовал в боях, когда только счастливая случайность спасала его от смерти, бывал на волосок от гибели. Две тяжелые контузии и ранения не сломали его, он смог встать на ноги и вернуться в строй, пройти трудные дороги Великой Отечественной до конца.

Военный мундир героя украшали медаль «За отвагу», ордена Красного Знамени и Красной Звезды. За освобождение Праги Хамид Котиев награжден высшей воинской наградой Чехословакии — «Чехословацким крестом».

«Спасибо за встречу. Такие инициативы очень нужны, чтобы мы не забывали историю своей Родины, мужество и самоотверженность наших дедов и прадедов. И помня об их жертве, всегда были ее достойны», — отмечали участники экскурсии.