Для школьников Ингушетии провели заключительный в этом году урок «Разговоры о важном»

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В школах Ингушетии на уроке «Разговоры о важном» поговорили о счастье, при этом педагоги провели мероприятие с использованием видеофрагментов, презентаций, интерактивных заданий, групповой работы.

«Каким бывает счастье?» ребятам в видеоролике рассказал Николай Цискаридзе, народный артист РФ, лауреат Государственных премий РФ.

В Минобрнауки республики отметили, что эти занятия преследовали одну главную цель: осмысление учащимися общечеловеческой ценности «счастье» и формирование представления о нём.

 

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