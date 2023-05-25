Для школьников Ингушетии провели заключительный в этом году урок «Разговоры о важном»
В школах Ингушетии на уроке «Разговоры о важном» поговорили о счастье, при этом педагоги провели мероприятие с использованием видеофрагментов, презентаций, интерактивных заданий, групповой работы.
«Каким бывает счастье?» ребятам в видеоролике рассказал Николай Цискаридзе, народный артист РФ, лауреат Государственных премий РФ.
В Минобрнауки республики отметили, что эти занятия преследовали одну главную цель: осмысление учащимися общечеловеческой ценности «счастье» и формирование представления о нём.