Для Союза писателей Ингушетии будет выделено помещение
Вопрос о выделении помещения для Союза писателей Ингушетии будет рассмотрен при участии профильных ведомств, сообщила вице-премьер Эсет Бокова.
Накануне с подобной просьбой к заместителю председателя правительства региона в ходе личного приема обратился председатель регионального отделения Союза писателей России Хаваж Накастоев.
Он озвучил жалобу на отсутствие собственного помещения у писательской организации, в которой насчитывается порядка 60 человек.