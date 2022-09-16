Для Союза писателей Ингушетии будет выделено помещение

Накануне с подобной просьбой к заместителю председателя правительства региона в ходе личного приема обратился председатель регионального отделения Союза писателей России Хаваж Накастоев.

Он озвучил жалобу на отсутствие собственного помещения у писательской организации, в которой насчитывается порядка 60 человек.