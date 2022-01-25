Экскурсия

Для старшеклассников села Мужичи Сунженского района Ингушетии провели экскурсию по лесоперерабатывающему комбинату

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Для старшеклассников сельского поселения Мужичи провели экскурсию по лесоперерабатывающему комбинату, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района.

В ходе экскурсии по комбинату «Мужичи» ребята ознакомились с процессом переработки древесины и приняли участие в упаковке готовой продукции.

Лесоперерабатывающий комбинат — это один из крупнейших инвестиционных проектов Ингушетии, реализуемых в рамках программы социально-экономического развития республики, площадь которого 16 тыс. кв. м. Инвестиции в проект — более 300 млн рублей.

Сегодня предприятие производит пиломатериал (бук), шпунтованную доску для пола, вагонку из разных пород дерева, брус, доски, мебельный щит, строганые пиломатериалы и мебельные заготовки.

Отмечается, что с реализацией такого крупного проекта у жителей отдалённого села появилась возможность официального трудоустройства.

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