Для старшеклассников села Мужичи Сунженского района Ингушетии провели экскурсию по лесоперерабатывающему комбинату

В ходе экскурсии по комбинату «Мужичи» ребята ознакомились с процессом переработки древесины и приняли участие в упаковке готовой продукции.

Лесоперерабатывающий комбинат — это один из крупнейших инвестиционных проектов Ингушетии, реализуемых в рамках программы социально-экономического развития республики, площадь которого 16 тыс. кв. м. Инвестиции в проект — более 300 млн рублей.

Сегодня предприятие производит пиломатериал (бук), шпунтованную доску для пола, вагонку из разных пород дерева, брус, доски, мебельный щит, строганые пиломатериалы и мебельные заготовки.

Отмечается, что с реализацией такого крупного проекта у жителей отдалённого села появилась возможность официального трудоустройства.