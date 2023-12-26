Для студентов Ингушетии провели экскурсию на заводе алюминиевых профилей «РИАК»
Более 50 учащихся колледжа сервиса и быта Ингушетии посетили завод алюминиевых профилей «РИАК».
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе комитета по делам молодежи республики, экскурсия проводилась в рамках реализации региональной программы «ПромТур».
«Ребята получили возможность ознакомиться с процессом изготовления различных алюминиевых изделий. Также они пообщались с ведущими мастерами предприятия и узнали о вакантных рабочих местах на заводе», — подчеркнул наш собеседник.
По словам одного из студентов Ахмеда Барахоева, подобные выезды очень полезны и помогают узнать много нового.
«Я, например, был не в курсе того, что на данном предприятии меня могут для начала обучить, а потом взять на работу. Намереваюсь дома посоветоваться с родными и в дальнейшем попытаться устроиться сюда», — отметил он