Экскурсия

Для студентов Ингушетии провели экскурсию на заводе алюминиевых профилей «РИАК»

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Более 50 учащихся колледжа сервиса и быта Ингушетии посетили завод алюминиевых профилей «РИАК».

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе комитета по делам молодежи республики, экскурсия проводилась в рамках реализации региональной программы «ПромТур».

«Ребята получили возможность ознакомиться с процессом изготовления различных алюминиевых изделий. Также они пообщались с ведущими мастерами предприятия и узнали о вакантных рабочих местах на заводе», — подчеркнул наш собеседник.

По словам одного из студентов Ахмеда Барахоева, подобные выезды очень полезны и помогают узнать много нового.

«Я, например, был не в курсе того, что на данном предприятии меня могут для начала обучить, а потом взять на работу. Намереваюсь дома посоветоваться с родными и в дальнейшем попытаться устроиться сюда», — отметил он

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