Для трех населенных пунктов в Ингушетии построят отдельный канализационный коллектор

«На текущий момент ведется работа по раскопке траншеи от Сунжи до Карабулака шириной 1,5 м и глубиной от 3 до 6 метров для укладки самотечного водопровода из асбестоцемента диаметром 2,5 м. Кроме того, проведены основные работы по строительству первичных отстойников канализационно-насосной станции, денитрификатора-аэротенка, вторичных отстойников, стабилизатора ила, сооружения для обеззараживания стоков, иловой площадки и др.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы ведутся в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

«Объект имеет важнейшее значение для жителей трех населенных пунктов и окружающей среды. Реализация проекта позволит значительно снизить объемы неочищенных стоков и загрязнений, которые попадают в почву и источники питьевой воды. Важно и то, что строительство коллектора значительно облегчит определенные трудности, связанные с отсутствием системы водоотведения», — цитирует пресс-служба слова Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Ранее сообщалось, что проект строительства самых крупных в Ингушетии очистных сооружений и канализационного коллектора будут реализовывать в течение нескольких лет. Согласно проектно-сметной документации, производительность очистных сооружений будет составлять 16 тыс. м3/сут.

В 2022 году в Ингушетии запущено производство очистных сооружений. Проект реализован ООО «Российские очистные сооружения». Технические средства очистки разного размера и мощности крайне необходимы как социально значимым учреждениям и предприятиям, так и жителям частного сектора.