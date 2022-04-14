Для улучшения водоснабжения в Ингушетии необходимы миллиардные вложения

Об этом на заседании парламента республики сообщил вице-премьер Тимур Фаттахов, отметив, что для кардинального улучшения ситуации предусмотренных финансовых средств недостаточно из-за роста численности населения и высокого физического износа объектов водоснабжения.

По его словам, правительством совместно с профильными ведомствами разработан план мероприятий для достижения устойчивого положительного результата в долгосрочной перспективе.

В соответствии с ним планируется строительство водозабора на реке Асса, мощностью до 100 тыс. м³/сутки, продолжение модернизации Альтиевского водозабора, на котором планируется строительство станции очистки воды, ремонта водозабора «Кантышево-Долаково», замена магистрального водопровода Сунжа-Малгобек, строительство водовода от водозабора «Назрань» до площадки резервуаров города Карабулака, бурение и обустройство четырнадцати артезианских скважин для улучшения водоснабжения в Назрани.

Принимавший участие в заседании, премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин добавил, что проведена работа на получение финансирования из федерального бюджета, направлены соответствующие обращения о предоставлении средств республике для решения проблем водоснабжения и водоотведения — около 36 млрд рублей, выделение которых поддержано Советом Федерации России.

По итогам доклада Фаттахова состоялась продолжительная полемика, в ходе которой депутатами были озвучены наиболее острые вопросы, которые касались водоснабжения сельских поселений Аршты, Аки-Юрт, Плиево и Вознесеновская, целесообразности реконструкции Альтиевского водозабора, выделения средств главам муниципальных образований на ликвидацию прорывов и ремонт трансформаторов.

Вице-премьер ответил, что Аки-Юрт включен в проект «Чистая вода» и в мае текущего года объект должен быть сдан. По остальным населенным пунктам руководством региона принимаются соответствующие меры, изучается вопрос замены ветхих сетей и изыскания средств для этого.

«Какие бы ответы на вопросы мы не искали сейчас, люди от нас ждут воды. Необходимо разработать программу, чтобы депутаты владели конкретной информацией о принимаемых мерах в решении жизненно важного вопроса и могли донести это до жителей региона», — считает спикер Народного собрания Магомет Тумгоев.

Председатель парламента отметил, что по его поручению была создана рабочая группа из депутатов для детального изучения проблемы водоснабжения в республике. Данная информация будет направлена в правительство для дальнейшей работы в этой сфере, информирует пресс-служба НС Ингушетии.