Трудоустройство

Для жителей Ингушетии в Самарской области нашлось более 53 тыс. вакансий

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Для жителей Ингушетии в Самарской области нашлось более 53 тыс. вакансий, об этом сообщил министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев.

По его словам, трудоустраиваемым посланцам республики будет оказана помощь в проведении онлайн собеседования, переезде, обустройстве в Самарской области.

«К нам в республику прибыли представители службы занятости населения этого региона и предприятий, в том числе АО «АвтоВАЗ» с предложениями о работе для жителей республики. Наше ведомство совместно с Минобрнауки региона организовало им встречу с безработными жителями республики, где около 100 человек заполнили анкеты и прошли предварительное собеседование. Всего же, Самарской областью в центры занятости республики переданы данные по более 53 тыс. вакансиям в области», — подчеркнул Муталиев.

Отмечается, что самарцы предлагают работу в разных сферах: образование, здравоохранение, ИТ, оборонная промышленность, рабочие профессии. Для Ингушетии с высоким уровнем безработицы это очень большая помощь.

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