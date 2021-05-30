Выборы

Дмитрий Медведев поблагодарил жителей регионов за участие в предварительном голосовании «Единой России»

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Больше 11 млн избирателей отдали свои голоса онлайн и на счетных участках, и прошедшее предварительное голосование — самое масштабное из тех, которые проводила «Единая Россия» за свою историю, подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе процедуры соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна.

«Более 11 млн избирателей — это более 10% от общего числа избирателей в стране. Это очень репрезентативная выборка и серьезный экзамен для все, кто от нашей партии будет участвовать в выборах и в Госдуму, и в другие органы законодательной власти», — сказал Дмитрий Медведев.

По словам Председателя «Единой России», организация электронного предварительного голосования проходила в сложных условиях — в том числе из-за пандемии и хакерских атак на систему.

«Самое главное — она позволила проголосовать огромному количеству наших граждан. Хочу искренне, сердечно поблагодарить всех, кто принял участие в предварительном голосовании. Это действительно часть большого политического процесса, демократических процедур, которые мы используем в своей практике. Как известно, единственная партия, которая использует предварительное голосование — это наша», — отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Оно проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. В 42 регионах процедура проводилась и в очном формате. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня.

В Ингушетии предварительное голосование «Единой России» завершилось в воскресенье в 20:00 мск, в нем приняли участие более 30 тысяч жителей региона.

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