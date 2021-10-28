Дни Республики Ингушетия прошли во Франции

Наши соотечественники, проживающие в этой стране, рассказали представителям культурных ассоциаций и Министерства культуры Франции, студентам и ученым университетов, представителям ЮНЕСКО и рядовым гражданам об обычаях и традициях ингушского народа.

В программе вечера были представлены выставка картин молодых талантливых художников Ингушетии Хавы Темербиевой, Софьи Целоевой и Дали Яндиевой, коллекция декоративных картин из рыбьей кожи Лиды Оздоевой, а также национальные костюмы Айны Инаркиевой и ковры ручной работы Зейнеп Дзараховой. Посетителей также угостили традиционными национальными ингушскими блюдами.

По словам организаторов, гости были впечатлены и очарованы древней культурой ингушского народа, многие изъявили желание посетить Ингушетию, особенно горную часть, чтобы воочию увидеть всю монументальность древних башен и красоту природу нашего края.

Немецко-Еврейская ассоциация предложила в следующем году провести аналогичное мероприятие в Германии.