Дни Республики Ингушетия прошли во Франции

0

В Париже, в Русском доме науки и культуры, прошло мероприятие «Дни Ингушетии во Франции», организованное руководителем Франко-Ингушского исследовательского центра Исой Боковым, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Наши соотечественники, проживающие в этой стране, рассказали представителям культурных ассоциаций и Министерства культуры Франции, студентам и ученым университетов, представителям ЮНЕСКО и рядовым гражданам об обычаях и традициях ингушского народа.

В программе вечера были представлены выставка картин молодых талантливых художников Ингушетии Хавы Темербиевой, Софьи Целоевой и Дали Яндиевой, коллекция декоративных картин из рыбьей кожи Лиды Оздоевой, а также национальные костюмы Айны Инаркиевой и ковры ручной работы Зейнеп Дзараховой. Посетителей также угостили традиционными национальными ингушскими блюдами.

По словам организаторов, гости были впечатлены и очарованы древней культурой ингушского народа, многие изъявили желание посетить Ингушетию, особенно горную часть, чтобы воочию увидеть всю монументальность древних башен и красоту природу нашего края.

Немецко-Еврейская ассоциация предложила в следующем году провести аналогичное мероприятие в Германии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители управления по профилактике коррупции администрации Главы и правительства Ингушетии встретились с молодежью
В селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии благоустроили территорию местного Дома культуры
В Ингушетии за сутки умерли два человека, 78 новых случаев Covid-19
Главу подрядной организации уличили в махинациях с отчетами при строительстве водопровода в Ингушетии
Формат прохождения переписи на портале Госуслуг актуален в условиях пандемии — Калиматов
Ингушетия находится в одинаковой ситуации с другими субъектами с упразднением Конституционного суда — Аюп Гагиев
В Ингушетии переписалось 197,5 тыс. человек или 40% от населения республики
Сбер открыл приём заявок на льготное кредитование бизнеса до ₽300 млн по ФОТ 3.0
Председатель горсовета столицы Ингушетии принимает участие в сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
Более 270 женщин прошли обследование у врачей-онкологов в Ингушетии
Закрытие границ регионов в нерабочие дни из-за пандемии Covid-19 не приветствуется — Песков

Главное

Яндекс.Метрика

 