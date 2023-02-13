До 1 апреля завершить контрактацию по нацпроектам поручил Глава Ингушетии

Он заявил, что реализация обязательств по национальным проектам будет на строгом контроле, недобросовестная деятельность органов исполнительной, муниципальной власти или подрядчиков повлечет за собой лишение средств.

«Никаких переносов не будет. Уже сейчас мы видим показатель 72% у министерства автомобильных дорог, которое ежегодно занимает первое место со 100% сдачей объектов. Муниципалитетам стоит учесть, что обустройство территорий будет возложено на них. Отменять проекты никто не будет. Учитывая все упущения прошлых лет, работу форсируем уже сейчас», - подчеркнул Калиматов.

В первую очередь, по его словам, это касается министерств строительства, образования и культуры, на которых ложится основная нагрузка.

Руководитель управления по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства региона Бекхан Мальсагов проинформировал Калиматова, что в 2023 году Ингушетия принимает участие в реализации 44 региональных проектов. По состоянию на 13 февраля общий объем финансовых средств на год составляет 4 млрд 816 млн рублей, из них: федеральные средства – 4 млрд 206 млн рублей, республиканский бюджет – 610 млн.

Помимо министерства автомобильных дорог, контрактацию начали Минстрой (21%) и Минобрнауки (2 %). Также министерством строительства размещены на тендер 2 объекта здравоохранения на 88 млн 376 тыс. рублей: строительство амбулатории в селе Сурхахи Назрановского района и фельдшерско-акушерского пункта в сельском поселении Южное Малгобекского района. Контракты будут подписаны ориентировочно 6 марта.

По линии Минобрнауки Ингушетии до конца февраля планируется подписание еще двух контрактов на 64 млн рублей. Минздравом Ингушетии подготовлены документы по 2 лотам и направлены в тендерный комитет. В текущем году республика вступила в реализацию 2-х новых программ в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Основным же для региона остается вопрос создания социальной инфраструктуры. В 2023 году запланировано строительство 11 школ в ряде населенных пунктов на 6 458 мест. Будут сданы два ДК в отдаленных сельских поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт, больница на 60 мест в селе Кантышево, ФОК с бассейном в городе Сунже, здание инфекционного отделения для ДРКБ, новый корпус для дома ветеранов на 50 мест. Планируется реконструкция двух мостовых переходов, строительство и ремонт 8 участков автомобильных дорог, общей протяженностью более 27 км, обустройство 25 территории общественного пользования.