До 10 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за ограбление с электрошокером
В Ингушетии будут судить 41-летнего местного жителя, который грабил людей, угрожая электрошокером. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«По версии следствия, злоумышленник 24 января 2021 года в Сунже вместе со своими знакомыми ограбил жителя сельского поселения Яндаре, угрожая электрошокером. У мужчины похитили два мобильных телефона. Также через четыре дня в Назрани обвиняемый ограбил жителя Чеченской Республики на сумму 90 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Подсудимого обвинили в двух преступлениях по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Дело для рассмотрения направлено в Магасский районный суд республики.
В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.