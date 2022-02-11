До 10 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за ограбление с электрошокером

«По версии следствия, злоумышленник 24 января 2021 года в Сунже вместе со своими знакомыми ограбил жителя сельского поселения Яндаре, угрожая электрошокером. У мужчины похитили два мобильных телефона. Также через четыре дня в Назрани обвиняемый ограбил жителя Чеченской Республики на сумму 90 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Подсудимого обвинили в двух преступлениях по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Дело для рассмотрения направлено в Магасский районный суд республики.

В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.