До 10% ВРП Ингушетии формирует промышленное производство

По его словам, в настоящее время в промышленном комплексе «успешно функционируют около 600 средних и малых предприятий, которые обеспечивают занятость более 25 тыс. человек или 14,2% трудоспособного населения».

«Хочу поделиться позитивными результатами — индекс промышленного производства в регионе за первое полугодие 2023 года увеличился и составил 109,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Бадма Дорджиев.

Особенно примечательным является рост в сфере обрабатывающих производств, считает министр. Кроме того, в структуре промышленного производства наибольшую долю занимает отрасль «производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» — 31%. Здесь основную роль играют производители радиаторов для отопления и строительных профилей из алюминия, такие как ООО «АТМ», «РИАК» и «ЗАС «РИАЛ».

Также значимую долю в структуре промышленности составляет отрасль «производство резиновых и пластмассовых изделий» — 28%. Здесь основным предприятием является ООО ОСП «Техстрой» (производство полимерных труб).

Отрасль «производство прочей неметаллической минеральной продукции» составляет 11% структуры промышленного производства. В ней наибольшую часть занимают производители строительных материалов, такие как ООО «Технология и материалы» и «Элитстрой».

«Легкая промышленность», «производство пищевых продуктов» составляет 30%. В этой области основную роль играют предприятия, такие как ООО «4БРА», «Фелидже Пэллэ» и «Птицекомплекс «Южный».