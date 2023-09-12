До 12 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за смертельное ДТП

«5 сентября текущего года в сельском поселении Нестеровское Сунженского района мужчина совершил автоаварию, в результате которой пассажир автомобиля ВАЗ-211440 скончался от полученных травм», — рассказал собеседник.

Отмечается, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК России (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека).