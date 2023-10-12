До 15 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за склонение к вступлению в НВФ
До 15 лет тюрьмы грозит жителю республики за склонение к вступлению в незаконное вооруженное формирование, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
Как отметил собеседник издания, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что находящийся в федеральном розыске участник, запрещенного в России НВФ «Имарат Кавказ», склонил другого гражданина вступить в состав этой организации.
Последний за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования решением Назрановского района суда приговорен к 5,5 годам тюрьмы.
Уголовное дело в отношении вербовщика возбуждено по ч.1 ст.205.1 УК России.