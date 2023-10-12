Терроризм

До 15 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за склонение к вступлению в НВФ

0

До 15 лет тюрьмы грозит жителю республики за склонение к вступлению в незаконное вооруженное формирование, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник издания, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что находящийся в федеральном розыске участник, запрещенного в России НВФ «Имарат Кавказ», склонил другого гражданина вступить в состав этой организации.

Последний за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования решением Назрановского района суда приговорен к 5,5 годам тюрьмы.

Уголовное дело в отношении вербовщика возбуждено по ч.1 ст.205.1 УК России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Фестиваль интеллектуальных игр «Горы от ума» пройдет в Ингушетии
В Ингушетии задержали гражданина Южной Осетии с тонной нелегального пива
После вмешательства прокуратуры Ингушетии работникам фирмы выплатили долги по зарплате
Помощнику полпреда в СКФО Айдамиру Валиеву присвоено звание заслуженного юриста Ингушетии
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в Сунженском районе
Олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева отстранили от соревнований из-за флага Палестины
Водитель Lada Priora пострадал в ДТП после наезда на ограждение на ФАД «Кавказ» в Ингушетии
В администрации Главы Ингушетии вручили государственные награды защитникам Отечества
Сотрудники прокуратуры Ингушетии поздравили с 99-летием последнего ветерана ВОВ в регионе
В Ингушетии подрядчик подозревается в завышении стоимости работ при строительстве поликлиники
В Ингушетии состоится фестиваль казачьей культуры

Главное

Яндекс.Метрика

 