До 15 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за стрельбу в человека из-за ссоры
В Ингушетии задержали 29-летнего местного жителя, который на автодороге «Малгобек — Зязиков-Юрт» расстрелял из травмата человека. Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу Малгобека, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Утром 12 февраля 2022 года подозреваемый на автомобильной дороге «Малгобек — Зязиков-Юрт» тараном остановил автомобиль под управлением 40-летнего местного жителя, а затем выстрелил в него из травматического пистолета. Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу Малгобека», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Расследование продолжается.