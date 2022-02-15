До 15 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за стрельбу в человека из-за ссоры

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В Ингушетии задержали 29-летнего местного жителя, который на автодороге «Малгобек — Зязиков-Юрт» расстрелял из травмата человека. Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу Малгобека, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Утром 12 февраля 2022 года подозреваемый на автомобильной дороге «Малгобек — Зязиков-Юрт» тараном остановил автомобиль под управлением 40-летнего местного жителя, а затем выстрелил в него из травматического пистолета. Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу Малгобека», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Расследование продолжается.

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