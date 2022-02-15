До 15 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за стрельбу в человека из-за ссоры

«Утром 12 февраля 2022 года подозреваемый на автомобильной дороге «Малгобек — Зязиков-Юрт» тараном остановил автомобиль под управлением 40-летнего местного жителя, а затем выстрелил в него из травматического пистолета. Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу Малгобека», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Расследование продолжается.