До 15 тонн урожая планирует получить единственный в Ингушетии черешневый сад в 2022 году

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В Ингушетии единственный черешневый сад «АлмавитФрут» в 2022 году намерен получить от 5 до 15 тонн урожая. Об этом ТАСС рассказал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«В Малгобекском районе республики располагается единственный в регионе черешневый сад, предприятие «АлмавитФрут» в этом году получило первый урожай, правда, он был незначительным, но очень хорошим по качеству и вкусу. В 2022 году там уже ожидают собрать от 5 до 15 тонн урожая черешни», — сказал Калиматов, отметив, что также в регионе развивается единственный ореховый сад по выращиванию грецкого ореха.

Напомним, сад «АлмавитФрут» был заложен в 2018 году на 42 га. Саженцы крупноплодной черешни для посадки агропредприятием были закуплены в Молдавии и Италии. В 2022 году предприятие планирует заключить соглашения на поставку продукции с крупными торговыми сетями, такими как «Пятерочка», «Ашан», «Магнит», а также полностью закрыть потребности республиканского рынка.

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