До 15 тысяч рублей получит автор лучшего экологического ролика в Ингушетии

«Принять участие в конкурсе могут начинающие и опытные видеоблогеры, журналисты, копирайтеры, писатели и все желающие. До 10 марта отправьте нам готовый ролик, получите денежный приз и всеобщее признание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три победителя получат почетные дипломы от движения ЭКА, денежные призы и возможность разместить свои работы на Ecowiki.ru .

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минприроды Ингушетии.