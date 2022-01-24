Конкурс

До 15 тысяч рублей получит автор лучшего экологического ролика в Ингушетии

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На платформе Ecowiki.ru стартовал конкурс видеоблогов «В поисках живого добра». Авторы лучших работ выиграют денежные призы до 15 тысяч рублей и получат возможность опубликовать видео в социальных сетях и на платформе, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Принять участие в конкурсе могут начинающие и опытные видеоблогеры, журналисты, копирайтеры, писатели и все желающие. До 10 марта отправьте нам готовый ролик, получите денежный приз и всеобщее признание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три победителя получат почетные дипломы от движения ЭКА, денежные призы и возможность разместить свои работы на Ecowiki.ru.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минприроды Ингушетии.

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