Криминал

До 20 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за участие в террористической организации

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В отношении жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за участие в запрещенной в России террористической организации, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«В отношении местного жителя возбуждены уголовные дела по части 2 статье 208, части 2 статье 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) за вступление и участие в деятельности в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское Государство», в которой участвует по настоящее время», — рассказал собеседник.

Отмечается, что мера пресечения не избиралась.

Ранее также сообщалось, что СКР региона возбудил уголовное дело об участии в деятельности террористической организации в отношении находящейся в международном розыске местной жительницы. Женщина в 2016 году уехала в Сирию, где вступила в международную организацию, признанную решением Верховного Суда РФ террористической.

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