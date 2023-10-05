До 20 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за участие в террористической организации

«В отношении местного жителя возбуждены уголовные дела по части 2 статье 208, части 2 статье 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) за вступление и участие в деятельности в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское Государство», в которой участвует по настоящее время», — рассказал собеседник.

Отмечается, что мера пресечения не избиралась.

Ранее также сообщалось, что СКР региона возбудил уголовное дело об участии в деятельности террористической организации в отношении находящейся в международном розыске местной жительницы. Женщина в 2016 году уехала в Сирию, где вступила в международную организацию, признанную решением Верховного Суда РФ террористической.