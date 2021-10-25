Коронавирус

До 360 человек выросло число умерших с Covid-19 в Ингушетии

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В Ингушетии за сутки умерли три пациента с коронавирусом, всего — 360 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 25 октября в республике проведено 497 307 скрининговых исследований, 23 193 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+72 за сутки).

Выздоровело всего 21 278 человек.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 74.

441 человек госпитализирован, 157 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 42 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 32 — на ИВЛ.

1114 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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