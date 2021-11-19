До 465 тыс. человек в год увеличит турпоток в Ингушетию расширение высокогорного курорта «Армхи»

«Для полноценного функционирования курорта «Армхи» и дальнейшего развития туристско-рекреационного потенциала республики, расширения спектра предоставляемых услуг сферы туризма, а также увеличения номерного фонда республики в связи с динамикой роста туристов необходимо расширить внешнюю инженерную инфраструктуру, построить канатные дороги, лыжные трассы, ввести дополнительно новые гостиницы. Скорейшая реализация работ по расширению курорта «Армхи» позволит достичь к 2030 году увеличение турпотока до 465 тыс. человек в год и объема туристических услуг до 600 млн рублей в год», — цитирует Фурсова ТАСС.

По словам вице-премьера, к 1 октября этого года номерной фонд курорта «Армхи» увеличен до 105 единиц, а турпоток на курорт составил 10,5 тыс. человек. Ранее Фурсов сообщал, что на 1 сентября турпоток в республику составил 77 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года республику посетили 43,4 тыс. человек. По данным Росстата, объем платных туристических услуг за 2020 год составил почти 61 млн рублей (в 2019 году — 55 млн рублей).

На территории Ингушетии находятся свыше 2 тыс. объектов культурного наследия, разработано 42 маршрута, в том числе межрегиональных.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи» начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние храмы.