До 480 человек возросло число умерших с Covid-19 в Ингушетии

На 3 января текущего года в регионе выявлено 28 853 случая Covid-19 (+57 за сутки), сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Выздоровело — 26 919 (+31 за сутки).

В России нарастающим итогом всего зарегистрировано 10 554 309 случаев коронавируса.

За весь период по стране умерло 311 353 человека, выписано по выздоровлении — 9 548 076.