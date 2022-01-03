Коронавирус

До 480 человек возросло число умерших с Covid-19 в Ингушетии

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В Ингушетии за минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, число умерших возросло до 480 человек.

На 3 января текущего года в регионе выявлено 28 853 случая Covid-19 (+57 за сутки), сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Выздоровело — 26 919 (+31 за сутки).

В России нарастающим итогом всего зарегистрировано 10 554 309 случаев коронавируса.

За весь период по стране умерло 311 353 человека, выписано по выздоровлении — 9 548 076.

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