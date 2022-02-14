Прокуратура

До 5 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за драку с инспектором ДПС

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В Ингушетии будут судить 28-летнего местного жителя за нападение на инспектора ДПС. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Мужчину остановил инспектор ДПС за пьяную езду, после чего нарушитель начал нецензурно выражаться и напал на правоохранителя. После этого злоумышленника задержали и доставили в местный отдел полиции», — сказал собеседник.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и части 1 статьи 264.1 УК России (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором города направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.

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