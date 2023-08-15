До 5 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за призывы к межнациональной розни

«Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в распространении в интернет-мессенджере Telegram публичных призывов к насильственным действиям против людей определенной национальности (евреи, украинцы)», — сказал собеседник.

По его словам, на данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).