Экстремизм

До 5 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за призывы к межнациональной розни

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В Ингушетии будут судить 29-летнего местного жителя за призывы к насилию по национальному признаку в сети «Интернет». Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в распространении в интернет-мессенджере Telegram публичных призывов к насильственным действиям против людей определенной национальности (евреи, украинцы)», — сказал собеседник.

По его словам, на данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

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