Угон

До 5 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за угон старого ВАЗа

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В отношении жителя Малгобека утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, мужчина обвиняется в угоне автомобиля марки ВАЗ-21099 в декабре 2021 года. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы, либо принудительными работами на тот же срок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, злоумышленник 7 декабря 2021 года в Малгобеке совершил кражу автомобиля марки «ВАЗ — 21099» 2002 года выпуска и распорядился им по своему усмотрению. Владельцу автомобиля причинен значительный материальный ущерб на сумму 58 520 рублей», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба), добавили в надзорном ведомстве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.

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