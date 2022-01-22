До 5 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за угон старого ВАЗа

«По версии следствия, злоумышленник 7 декабря 2021 года в Малгобеке совершил кражу автомобиля марки «ВАЗ — 21099» 2002 года выпуска и распорядился им по своему усмотрению. Владельцу автомобиля причинен значительный материальный ущерб на сумму 58 520 рублей», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба), добавили в надзорном ведомстве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.