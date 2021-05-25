До 500 человек ожидается на открытии летнего туристического сезона в горной Ингушетии

Об этом сообщил председатель регионального комитета по туризму Беслан Мизиев на совещании в правительстве, под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

По его словам, гостям предложат массу увлекательных проектов, в том числе бесплатные экскурсии к Ляжгинскому водопаду, маршрут к которому пролегает по живописному ущелью. В рамках туристической фиесты также состоятся различные мастер-классы и конкурсы. Желающие смогут попробовать себя в качестве лучников, а также опробовать навыки ходьбы на ходулях.

Порадуют организаторы туристов с детьми и любителей активного отдыха. Для них так же бесплатно будет разрешено посещение веревочного парка «Маугли» и пользование канатной дорогой. На территории клуба «Брест» желающие смогут стать участниками пейнтбольного турнира.

Атмосферу праздника будут создавать выступления национальных творческих коллективов и звезд ингушской эстрады. Для желающих научиться навыкам национального танца будет проведен мастер-класс по лезгинке.

Для безопасного сопровождения праздника будут привлечены силы региональных МЧС, МВД, пограничного управления ФСБ, а также организовано дежурство машин скорой помощи и работа сотрудников Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Главы и правительства.