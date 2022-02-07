До 515 человек выросло число умерших с Covid-19 в Ингушетии
За минувшие сутки в Ингушетии умер один пациент с коронавирусом, всего — 515 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 7 февраля в республике проведено 666 259 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 33 672 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+361 за сутки).
Выздоровело — 29 641 (+105 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 180.
388 человек госпитализирован, 217 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 32 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 19 из них — на ИВЛ.
3 128 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.