До 8 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение взрывчатого вещества

«Мужчина по месту своего жительства под навесом незаконно хранил взрывчатое вещество — смесь промышленно изготовленных бездымных порохов, общим весом 160 граммов», — рассказал собеседник «Ингушетии».

По его словам, взрывчатое вещество было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции в феврале текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики.