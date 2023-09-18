Оружие

До 8 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение взрывчатого вещества

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Житель Сунжи предстанет перед судом за незаконное хранение взрывчатого вещества. Ему грозит от шести до восьми лет лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

«Мужчина по месту своего жительства под навесом незаконно хранил взрывчатое вещество — смесь промышленно изготовленных бездымных порохов, общим весом 160 граммов», — рассказал собеседник «Ингушетии».

По его словам, взрывчатое вещество было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции в феврале текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики.

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