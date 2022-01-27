Промышленность

До 900 рабочих мест появятся в Ингушетии благодаря созданию межрегионального алюминиевого объединения

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Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко намерен создать в Ингушетии межрегиональный промышленный кластер на базе алюминиевого производства, в который будут входить 23 предприятия, и что приведет к созданию 900 рабочих мест. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с руководством ГК «РИАК.

Напомним, что перспективу создания на территории республики подобного предприятия на высоком уровне обсудили в ходе Дней Ингушетии в Совете Федерации в ноябре минувшего года. В частности, об этом проекте говорили на заседании Комитета СФ по экономической политике под председательством Андрея Кутепова.

«Прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в который будут входить 23 предприятия, что приведет к созданию 900 рабочих мест», — заявил тогда руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Как сообщают в Минэкономразвития, проект модели социально-экономического развития Ингушетии предполагает создание в регионе к 2030 году около 14 тысяч новых рабочих мест. Алюминиевый станет одним из четырех кластерных проектов, на которых будет базироваться стратегия социально-экономического развития региона. Формирование алюминиевого кластера должно завершиться к концу 2022 года.

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