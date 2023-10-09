До двух лет колонии грозит жительнице Ингушетии за угрозу убийством

«В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 119 УК России (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — рассказал собеседник.

По его словам, девушка дала по данному факту признательные показания.

Отмечается, что ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.