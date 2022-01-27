До двух лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за уклонение от армии
Заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 19-летнего местного жителя, который уклоняется от призыва на военную службу. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы либо принудительные работы на тот же срок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу). По версии следствия, молодой человек получил повестку о явке в отдел военного комиссариата по городу Малгобек и Малгобекскому району для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу в Вооруженные силы РФ. Но обвиняемый не явился по полученной им повестке в отдел военного комиссариата и документально не подтвердил причину своей неявки. После чего был доставлен в сборный пункт военного комиссариата в принудительном порядке сотрудником полиции», — говорится в сообщении.
Однако призывник покинул указанный пункт сбора для отправки в войсковую часть, после чего больше двух месяцев не появлялся по месту своего жительства и проживал у соседей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд республики.