До двух лет заключения грозит жительнице Ингушетии за сбыт поддельного алкоголя

«В октябре текущего года в торговом павильоне, расположенном в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района, подозреваемая реализовала за денежное вознаграждение алкогольную продукцию, после чего с места происшествия изъята партия бутылок, в которых содержится спиртосодержащая жидкость», — рассказал собеседник.

По его словам, указанная спиртосодержащая жидкость не соответствует нормам безопасности, важным для сохранения здоровья и благополучия потребителей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).