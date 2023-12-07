Приговор

До двух лет заключения грозит жительнице Ингушетии за сбыт поддельного алкоголя

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В отношении 46-летней жительницы возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальсифицированной алкогольной продукции. Женщине грозит до двух лет заключения, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«В октябре текущего года в торговом павильоне, расположенном в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района, подозреваемая реализовала за денежное вознаграждение алкогольную продукцию, после чего с места происшествия изъята партия бутылок, в которых содержится спиртосодержащая жидкость», — рассказал собеседник.

По его словам, указанная спиртосодержащая жидкость не соответствует нормам безопасности, важным для сохранения здоровья и благополучия потребителей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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