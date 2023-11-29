Приговор

До двух лет заключения грозит жителю Ингушетии за взятку в 25 тыс. рублей

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25-летнего жителя сельского поселения Плиево уличили в попытке дать взятку полицейскому, сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре.

«Мужчина в июле текущего года в помещении кафе сбыл две бутылки со спиртосодержащей жидкостью без разрешительных на то документов за 500 рублей. В помещении кафе также были обнаружены и изъяты еще 24 аналогичных бутылки», — рассказал собеседник.

По его словам, обвиняемый предложил сотруднику полиции взятку в сумме 25 тыс. рублей за несоставление материала по факту сбыта им алкогольной продукции. Правоохранитель от взятки отказался.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291 УК России (покушение на дачу взятки должностному лицу лично).

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд.

Дача взятки должностному лицу в рамках статьи 291 УК наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.

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