До двух лет заключения грозит жителю Ингушетии за взятку в 25 тыс. рублей
25-летнего жителя сельского поселения Плиево уличили в попытке дать взятку полицейскому, сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре.
«Мужчина в июле текущего года в помещении кафе сбыл две бутылки со спиртосодержащей жидкостью без разрешительных на то документов за 500 рублей. В помещении кафе также были обнаружены и изъяты еще 24 аналогичных бутылки», — рассказал собеседник.
По его словам, обвиняемый предложил сотруднику полиции взятку в сумме 25 тыс. рублей за несоставление материала по факту сбыта им алкогольной продукции. Правоохранитель от взятки отказался.
Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291 УК России (покушение на дачу взятки должностному лицу лично).
Отмечается, что уголовное дело направлено в суд.
Дача взятки должностному лицу в рамках статьи 291 УК наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.