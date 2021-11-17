До конца 2021 года в столице Ингушетии будут благоустроены 5 общественных территорий

Одна из таких территорий — бульвар в 8-ом микрорайоне, от улицы Д. Мальсагова до улицы С. Чахкиева. Там до конца текущего года планируется проведение комплексного благоустройства с созданием комфортных мест отдыха, озеленением, установкой малых архитектурных форм, освещения всей территории, включая декоративную ночную подсветку.

«Думаю, наша новая аллея станет очередной точкой притяжения для отдыха жителей и гостей столицы. Создание комфортной и безопасной городской среды — это одно из приоритетных направлений нашей деятельности», — подчеркнул мэр Магаса Усман Аушев.