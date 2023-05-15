До конца года в Ингушетии обновят христианское кладбище в селе Нестеровское

Как сообщили в правительстве республики, уже залит земляной слой бетона протяженностью свыше 500 метров. Всю площадь захоронений, а это — более 4 га, в будущем обнесут надежным высоким забором.

«Планируется также проложить из асфальта П-образную дорогу на территории кладбища, а между рядами появятся дорожки из тротуарной плитки, параллельно ведется строительство ритуального дома с навесом. Появится новое освещение, заасфальтированная подъездная дорога и мост, парковка на более чем 20 машин», — отметил собеседник «Ингушетии».

Он напомнил, что фондом «Сафмар», в соответствии с договоренностью между Главой республики Махмуд-Али Калиматовым и бизнесменом Микаилом Гуцериевым, планируется профинансировать реставрацию 40 кладбищах республики — мусульманских и христианских. На эти цели будет выделено более 2 млрд рублей. Все работы планируется завершить до конца 2024 года.